Trump'ı destekleyen Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı: 'Game, set and match'
ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen iş insanı Elon Musk, "Game, set, and match" (oyun, set ve maç) paylaşımı yaptı. "Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.
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Cumhuriyetçi Başkan adayı Doland Trump'ın en büyük destekçilerinden olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanlık Seçimleri sonuçlarının gelmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.
"Game, set and match" paylaşımını yapan Elon Musk, Trump'ın zaferini kutladı.
"Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.
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