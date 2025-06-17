Demir cevheri fiyatları düştü

Demir cevheri, işlemcilerin Çin'den gelen karışık makroekonomik verileri değerlendirmesiyle hafif düşüş yaşadı, ancak çelik fabrikalarının dirençli karları bir miktar destek sağladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.55'te yüzde 0,43 düşüşle 696,5 yuan/ton (97,00 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda referans temmuz ayı demir cevheri, yüzde 1,03 düşüşle 93,1 dolar/tona geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) dün açıkladığı verilere göre, Çin'in mayıs ayı ham çelik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,9 düşüşle 86,55 milyon tona geriledi.

Öte yandan, resmi verilere göre mayıs ayında yeni konut fiyatları düştü ve iki yıldır süren durgunluk devam etti. Bu durum, birkaç tur politika destek önlemine rağmen sektördeki zorlukları vurguladı.

Ülkenin fabrika büyümesi mayıs ayında altı ayın en düşük seviyesine geriledi, ancak tüketim göstergesi olan perakende satışlar ivme kazandı ve ABD ile ticaret savaşında kırılgan bir ateşkesin ortasında geçici bir rahatlama sağladı.

Analistler, yüksek fırın üretimi zirveye ulaşırken, kârların yüksek seviyede kaldığını ve çelik fabrikalarının üretimi azaltmak için teşvik edilmediğini belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,77 ve yüzde 0,74 artış gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 0,03, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,13, filmaşin yüzde 0,67 ve paslanmaz çelik yüzde 0,6 değer kaybetti.