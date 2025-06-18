Demirde düşüş sürdü

Demir cevheri vadeli işlemleri bugün düşüşte ve Çin'deki çelik üretim malzemesi talebinin yavaşlaması ve doların güçlenmesi nedeniyle beşinci gün üst üste düşüş eğilimini sürdürdü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.42'de yüzde 0,86 düşüşle 693 yuan/ton (96,42 dolar) seviyesine geriledi.

Singapur Borsası'nda işlem gören temmuz ayı demir cevheri kontratı ise yüzde 0,68 düşüşle 92,15 dolar/ton seviyesine geriledi.

Analistler, sezon dışı dönemin başlamasıyla çelik üretiminin yavaşladığını ve talebin daha da zayıflayacağını belirtti.

Analistlere göre yağmur mevsimi, Çin'in güneyindeki inşaat faaliyetlerini yavaşlattı, kuzeyde ise yüksek sıcaklıklar yavaşlamaya katkıda bulunuyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 düşüşle 86,55 milyon tona geriledi.

Fiyatlar üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör ise, güvenli liman talebiyle gün içinde diğer başlıca para birimleri karşısında değerini koruyan ABD dolarının güçlenmesi oldu.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,5 düşerken, kok kömürü yüzde 0,66 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları yatay seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,3 düşerken, paslanmaz çelik yüzde 0,04 geriledi, sıcak haddelenmiş rulo yatay seyretti ve filmaşin yüzde 0,24 değer kazandı.