ABD seçiminde ilk sonuçlar Fed faiz öngörülerini değiştirdi

ABD başkanlık seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Trump’ın önde gittiği göstergelere göre yatırımcılar, Fed'in 2025 yılında faiz indirimine ilişkin tahminleri geriledi.

Fed'in politika faizine bağlı vadeli işlem sözleşmelerin yatırımcıları, Fed'in bu hafta ve aralık ayında politika faizini çeyrek puan daha düşüreceğine dair pozisyon almaya devam ediyor.

Ancak şimdi Fed'in 2025'in ilk yarısında sadece iki indirim daha yaparak faiz oranını yüzde 3,75-yüzde 4 aralığına getirdikten sonra faiz indirimlerini durdurabileceğini düşünüyor.