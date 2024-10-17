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Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü! Valilikten uyarı geldi

Ankara'nın Çubuk ilçesine kış mevsimin ilk karı düştü.Valilikten uyarı geldi

Haber Merkezi
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Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü! Valilikten uyarı geldi
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Ankara'da hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Mevsimin ilk karı, Çubuk ilçesindeki Alveren Yaylası'na düştü. Kar yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı.

Valilikten uyarı geldi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu geceden itibaren kent genelinde zirai don beklendiği belirtildi.

Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar süreceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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