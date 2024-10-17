SON DAKİKA: AK Parti kredi kartından savunma fonu payı almaktan vazgeçti

Canan SAKARYA

Savunma sanayinde 'çelik kubbe' başta olmak üzere önemli projeler bulunduğunu ve bu projelerin kaynak ihtiyacı olduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, bu konuda kalem kalem detaylı bir çalışma yapılacağını belirttiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda detaylı bir çalışma yapılması talimatı verdiğini belirten kaynaklar, 2025 yılı bütçesi de dikkate alınarak çalışmanın şekilleneceğini bildirdiler.

AK Parti tarafından savunma sanayini desteklemek amacıyla Meclise sunulan savunma sanayine destek paketinde 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira tutarındaki katılım payı alınması öngörülüyordu. Ancak kamuoyundan ve muhalefet partilerinden gelen eleştiriler üzerine kanun teklifinin görüşmeleri 2025 yılına ertelenmişti.