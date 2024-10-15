Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

ANKARA(EKONOMİ)

AK Parti, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna kaynak sağlamak amacıyla Meclise getirdiği 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira tutarındaki katılım payı alınmasının da yer aldığı tartışmalı teklifin görüşmelerini bütçe sonrasına erteledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Teklifte yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi sonucu itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Teklifimiz biraz daha detaylı bir incelemeye alacağız. Bütçemiz görüşüldükten sonra Plan Bütçe Komisyonumuzda gerek itiraz edilen hususlar, gerek diğer kalemlerdeki miktarları tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmeleri tamamlamış olduk” dedi.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düzenlemenin yeniden incelemesi konusunda talimat verdiğini belirterek, teklifin bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra 2025’te gündeme alınacağını ifade etti.

Teklifi erteleme trafiği

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa teklifinin Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sürerken vatandaştan ve muhalefetten gelen itirazlar üzerine ekonomi kurmaylarıyla görüştü. Bankalar Birliğinden kredi kartı limitini düşüren vatandaşların sayısını istedi.

Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Vatandaşın kredi kartlarına yönelik eleştirisini anlattı. Teklifin 2025 yılı bütçesinden sonra yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Yasa teklifinde yer alan enflasyon düzeltmesinin yatırım döneminde ertelenmesine ilişkin iki maddenin ise muhalefet partileriyle yapılacak istişare sonrası TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun teklifine eklenmesi planlanıyor.