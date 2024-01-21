Antalya sahillerinde 4 günde 5 ceset bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2, Serik ilçesinde ise 1 ceset sahillerde bulundu.

İlk haber Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi’nden geldi. Sahilde yürüyen bölge halkı dün saat 13.00 sıralarında ceset görmeleri üzerine jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaklaşık yarım saat sonra bu kez Çenger Mahallesi’ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi sahilinde ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yine cinsiyeti belirlenemeyen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürdü.



Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi sahilinde ise 1 kadın cesedinin görülmesi üzerine vatandaşlar görevlilere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kadın cesedini de Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Bu cesedin Antalya’da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas’a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına da karar verildi.

Antalya sahillerinde dün bulunan 3 ceset dışında çarşamba günü de 2 ceset bulunmuştu. Böylece kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerindeki toplam 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulunmuş oldu. Çarşamba günü Manavgat’ın Çenger Mahallesi sahilinde başı, kolu olmayan ve cinsiyeti belirlenemeyen cesedin bulunmasının ardından aynı gün Alanya’nın Konaklı sahilinde de belden yukarısı olmayan bir çocuk cesedi bulunmuştu.