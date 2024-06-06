Antalya'daki teleferik faciasında aile Mesut Kocagöz hakkındaki şikayetini geri çekti
Antalya'da teleferik kazasında hayatını kaybeden yolcunun ailesi, CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkındaki şikayetinden vazgeçti.
Antalya'daki teleferik kazası faciasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş’ün ailesi tutukluğu devam eden CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkındaki şikayetini geri çekti.
Ne olmuştu?
12 Nisan'da Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı’nda 5 no'lu direğin bağlantı noktasından kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 184 kişi ise mahsur kalmıştı.
Kazanın ardından aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
7 Mayıs 2024 Salı günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
11 Haziran Salı günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.