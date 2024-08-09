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Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını! Yangın işçileri bölgede

Antalya'nın Akseki ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni belirlenemedi.

Haber Merkezi
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Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını! Yangın işçileri bölgede
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Antalya'nın Akseki ilçesi Bademli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın işçileri sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve yangın işçileri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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