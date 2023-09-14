Antibiyotik direnci kaynaklı ölümler 2050'de 10 milyona çıkacak

ANKARA (EKONOMİ)



Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tek Sağlık Çalışma Grubu Kurucu Başkanı Serap Süzük Yıldız, zaman içinde mikroorganizmaların kullanılan ilaçlara direnç geliştirerek, mevcut ilaçların tedavi imkanının ortadan kalkmasıyla meydana gelen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Halen dünya genelinde yılda 700 bin kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini, 2050 yılında sayının 10 milyona çıkabileceğinin hesaplandığını kaydeden Yıldız, konunun G20 gündeminde ele alınacak denli küresel olarak önemsendiğini hatırlattı.

Antimikrobiyal direnç ve genel olarak sağlık politikaları açısından, insan, hayvan, çevreyi içine alan “tek sağlık” yaklaşımının gerekli olduğunu belirten Serap Süzük Yıldız, antimikrobiyal direncin etkilerinin en aza indirilmesine yönelik ulusal eylem planlarının ortak bir çerçevede tek sağlık oluşumu kapsamında değerlendirilip uygulanmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin antibiyotik kullanımında üst sıralardaki bir ülke olduğunu kaydeden Yıldız, “Türkiye olarak son yıllarda antibiyotik kullanım oranlarının düşürülmesine ilişkin politika ve programlar ile endişelerinin biraz daha azaldığını ancak yine de önemli bir tehdit. Atılan adımların ve uygulanan programların sonuçları ve katma değerlerini ayrıca konuşabiliriz ancak burada önceliğimiz konu ile ilgili çalışmaların bir odak etrafında toplanması. Bunun için de ülkemizin kıyaslanabilir ve güvenilir direnç verilerinin toplanması ilk öncelik olmalı. Ardından etkili eğitim, öğretim ve iletişim yoluyla antimikrobiyal direnç konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları hayata geçirmek gerekir.” dedi.

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından da konunun önem taşıdığını belirten Yıldız, sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında konunun ekonomik değeri olduğunu belirtti.