AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Açık Lise 2. dönem cevap anahtarının yayınlanacağı tarih duyuruldu. AÖL yazılı sınavlarında sorulan soruların cevap anahtarı 21 Mart perşembe günü adayların erişimine açılacak.



Adaylar cevap anahtarı ekranında kendilerine sınavda yöneltilen soruların A, B, C, D şeklinde cevaplarını görüntüleyebilecek. Cevap anahtarına ve sorulara ilişkin itirazlar cevap anahtarı yayınlanmasının ardından en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı internet üzerinden erişime açılacak. Sınava katılan adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden AÖL cevap anahtarına ulaşabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında adaylar, soru numaralarına göre cevap anahtarına ayrıca ulaşabilirler.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2. dönem sonuçlarının 17 Nisan tarihinde açıklanacağı duyuruldu.