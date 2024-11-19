  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'Apaçık Radyo'nun lisans talebi RTÜK tarafından onaylandı
Takip Et

'Apaçık Radyo'nun lisans talebi RTÜK tarafından onaylandı

Açık Radyo'nun, internet radyo yayın lisans talebi, yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi ve 'Apaçık Radyo' adıyla yeniden dinleyicileriyle buluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Apaçık Radyo'nun lisans talebi RTÜK tarafından onaylandı
Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen ve yayınları durdurulan "Açık Radyo," internet ortamında 'Apaçık Radyo' adıyla yeniden dinleyicileriyle buluştu.

RTÜK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, http://apacikradyo.com.tr adresinden yapılan internet radyo yayın lisansı başvurusunu oy birliğiyle onayladı.

Açık radyo neden kapatıldı?

RTÜK tarafından 28 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Açık Radyo'da "1915 olayları için 'soykırım' ve 'katliam' ifadelerinin kullanıldığı ve program moderatörünce bununla ilgili bir düzeltme girişiminde bulunulmadığı" belirtildi.

RTÜK açıklamasında, "Açık Radyo'nun, herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen beş kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Açık Radyo hakkında lisans iptali kararı verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. 

İŞKUR "ikiz dönüşüm" temalı sanal istihdam fuarı düzenleyecekİŞKUR "ikiz dönüşüm" temalı sanal istihdam fuarı düzenleyecekGirişimcilik

 

KMTSO Başkanı Buluntu: Mücbir sebep uzatılsın, borçlar silinsinKMTSO Başkanı Buluntu: Mücbir sebep uzatılsın, borçlar silinsinŞehirler

 

 

 

Gündem
Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı!
Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı!
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Türkiye ve Suriye açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Türkiye ve Suriye açıklaması
Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
Yenidoğan çetesi davası: 'Sağlıklı bebekler uzun süre yoğun bakımda kaldıkları için entübe oluyordu'
Yenidoğan çetesi davası: 'Sağlıklı bebekler uzun süre yoğun bakımda kaldıkları için entübe oluyordu'
İstediği zammı yapmayan ev sahibi kiracısı ile kızını öldüresiye darp etti
İstediği zammı yapmayan ev sahibi kiracısı ile kızını öldüresiye darp etti
CHP lideri Özgür Özel'den Bakan Tekin ve Memişoğlu'na tepki
CHP lideri Özgür Özel'den Bakan Tekin ve Memişoğlu'na tepki