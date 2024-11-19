'Apaçık Radyo'nun lisans talebi RTÜK tarafından onaylandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen ve yayınları durdurulan "Açık Radyo," internet ortamında 'Apaçık Radyo' adıyla yeniden dinleyicileriyle buluştu.

RTÜK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, http://apacikradyo.com.tr adresinden yapılan internet radyo yayın lisansı başvurusunu oy birliğiyle onayladı.

Açık radyo neden kapatıldı?

RTÜK tarafından 28 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Açık Radyo'da "1915 olayları için 'soykırım' ve 'katliam' ifadelerinin kullanıldığı ve program moderatörünce bununla ilgili bir düzeltme girişiminde bulunulmadığı" belirtildi.

RTÜK açıklamasında, "Açık Radyo'nun, herhangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen beş kez program durdurma müeyyidesini uygulamadığı ve yayınlarına devam ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Açık Radyo hakkında lisans iptali kararı verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.