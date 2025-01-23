  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Araç sahipleri dikkat! GİB uyardı: MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor
Takip Et

Araç sahipleri dikkat! GİB uyardı: MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor

Arabası olan milyonlarca sürücüye Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kritik uyarı geldi. Uyarıda Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksidinin son güne bırakılmaması çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Araç sahipleri dikkat! GİB uyardı: MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor
Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sürücülere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Uyarıda Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksidinin son güne bırakılmaması çağrısı yapıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksidinin son ödemesi 31 Ocak 2025...

Son ödeme gününe 9 gün kala Gelir İdaresi Başkanlığı, sürücülere ilişkin önemli bir mesaj yayımladı.

Cep telefonlarına mesaj gönderildi

Cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, 2025 yılı için ilk MTV taksitinin GİB uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapılabileceği belirtildi. Sürücüler, işlemin son güne bırakılmaması konusunda uyarıldı.

Gönderilen kısa mesajda, "Aracınıza ait 2025 yılı MTV 1. taksitinizi; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak 31.01.2025 tarihine kadar hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz.Yoğunluktan etkilenmemek için ödemenizi son güne bırakmamanızı öneririz. Verginizi ödediyseniz bu mesajı lütfen dikkate almayınız" ifadesine yer verildi.

Bakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiBakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hangi şehirlerde kar etkili olacak? Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısıHangi şehirlerde kar etkili olacak? Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısıGündem
Banu Alkan hastaneye kaldırıldıBanu Alkan hastaneye kaldırıldıGündem

 

Gündem
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!
Banu Alkan hastaneye kaldırıldı
Banu Alkan hastaneye kaldırıldı
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde İzmir açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde İzmir açıklarında deprem
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, EKONOMİ'ye konuştu: Amerikalı asgari ücretli de altın kaybetti
Amerikalı asgari ücretli de altın kaybetti
31 Ocak 2025
31 Ocak 2025
Kartalkaya'da otel yangını: Arap ülkelerinden hayatını kaybedenler için taziye mesajları geldi
Kartalkaya'da otel yangını: Arap ülkelerinden hayatını kaybedenler için taziye mesajları geldi