Araç sahipleri dikkat! GİB uyardı: MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sürücülere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Uyarıda Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksidinin son güne bırakılmaması çağrısı yapıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksidinin son ödemesi 31 Ocak 2025...

Son ödeme gününe 9 gün kala Gelir İdaresi Başkanlığı, sürücülere ilişkin önemli bir mesaj yayımladı.

Cep telefonlarına mesaj gönderildi

Cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, 2025 yılı için ilk MTV taksitinin GİB uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapılabileceği belirtildi. Sürücüler, işlemin son güne bırakılmaması konusunda uyarıldı.

Gönderilen kısa mesajda, "Aracınıza ait 2025 yılı MTV 1. taksitinizi; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak 31.01.2025 tarihine kadar hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz.Yoğunluktan etkilenmemek için ödemenizi son güne bırakmamanızı öneririz. Verginizi ödediyseniz bu mesajı lütfen dikkate almayınız" ifadesine yer verildi.