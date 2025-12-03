  1. Ekonomim
Aralık 2025 kira artışı ne kadar, tavan fiyat ne oldu?

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından TÜİK, Aralık ayında uygulanacak kira zam artışını da belirledi. Peki Aralık 2025’te kira artışı ne kadar oldu, tavan fiyat ne kadar?

OKAN GÜLEŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aralık 2025 kira artışı ne kadar, tavan fiyat ne oldu?
Takip Et

2025’te sona doğru yaklaşırken, kira artış oranları da her ay kademeli olarak güncelleniyor. 2026’da kiralarda daha fazla artış beklenirken, Aralık ayı itibariyle uygulanacak zam oranları da belli oldu.

Kasım ayı enflasyonunu açıklayan TÜİK, Aralık ayı kira artış oranını da duyurdu. Peki Aralık’ta kira oranına ne kadar zam yapıldı, tavan fiyat ne kadar?

ARALIK 2025 KİRA ARTIŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı ve buna bağlı olarak Aralık 2025 kira artış oranı da netleşti. Konut ve işyeri sahipleri, kiracılara en fazla %35,91 oranında zam yapabilecek.

Yıl boyunca kira artış oranları enflasyona paralel olarak düşüş gösterdi. İşte aylara göre kira zam oranları:

ARALIK KİRA ARTIŞ ORANLARI

-Ocak: %58,51

-Şubat: %56,35

-Mart: %53,83

-Nisan: %51,26

-Mayıs: %48,73

-Haziran: %45,80

-Temmuz: %43,23

-Ağustos: %41,13

-Eylül: %39,62

-Ekim: %38,36

-Kasım: %37,15

-Aralık: %35,91

KİRACI VE EV SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

-Ev sahipleri, Aralık ayında kira sözleşmelerini yenilerken %35,91’den fazla zam yapamayacak.

-Kiracılar için bu oran, enflasyona göre belirlenmiş resmi üst sınır anlamına geliyor.

-Kira sözleşmelerinde bu oran dikkate alınarak yeni bedeller belirlenecek.

 

