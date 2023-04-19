Arefe günü tatil mi? Bankalar ve noterler açık mı?

Arefe günü, bayram öncesi işletmelerin ve vatandaşların tatil öncesi işlerini bitirmek için büyük öneme sahip. Vatandaşlar arefe gününde kamu, kurum ve kuruluşlarının yarım gün mü çalışacağı yoksa tatil mi olacağı merak ediyor.

Arefe günü tatil mi? Yarın gün mü tatil?

Ramazan Bayramı tatili, tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında 20 Nisan Perşembe öğleden sonra başlayacak. Arefe günü tüm kamu personeli yarım gün çalışacak.

Arefe günü öğleden sonra tatil başlayacak. Yani arefe günü yarım gün tatil.

Arefe günü bankalar açık mı? Noterler işlem yapacak mı?

Arefe günü bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecek.

Mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.