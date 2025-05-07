Arif Kocabıyık neden tutuklandı, ne demişti? Arif Kocabıyık kimdir, kaç yaşında, nereli?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hakkında işlem başlatılan Arif Kocabıyık’ın Antalya'da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocabıyık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ARİF KOCABIYIK NEDEN TUTUKLANDI?

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

ARİF KOCABIYIK NE DEMİŞTİ?

Kocabıyık, bir sokak röportajında kendisine ‘soytarı’ diyen kişiye “Soytarı senin gibilere denir. Soytarı arıyorsan kendine bak. Soytarı Saray’dakine, Saray’dakini mutlu edene denir. Çakal.” demişti.

ARİF KOCABIYIK KAÇ YAŞINDA?

Tutuklanan Arif Kocabıyık 42 yaşındadır.

ARİF KOCABIYIK NERELİ?

Arif Kocabıyık, Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğmuştur.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesinden mezun olduktan sonra bir dönem düğün fotoğrafçılığı yaptı. Ardından Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Medya alanındaki ilk adımını, kurucusu olduğu yerel bir gazete olan Divan ile attı. Ancak bu girişimi uzun soluklu olmadı.

2018 yılının Mart ayında, eniştesi Turan Kural ile birlikte YouTube platformunda İlave TV adlı kanalı kurdu. Sokak röportajlarıyla kısa sürede dikkat çeken kanal, Mayıs 2018'de 11 bin aboneye ulaştı. Artan ilgiyle birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerini kapsayan bir röportaj turuna çıkan Kocabıyık ve ekibi, 2019 başında 90 bin aboneye ulaştı. Kanal, Temmuz 2023 itibarıyla 743 bin aboneyi aşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yayın sürecinde edindiği deneyimleri ve sokak röportajlarındaki gözlemlerini “Cesaret Bulaşıcıdır” adlı kitabında kaleme aldı. 18 Mart 2023’te İYİ Parti’den Antalya milletvekili aday adaylığını duyurdu. 9 Nisan 2023’te partisi tarafından Antalya 12. sıradan aday gösterildi, ancak seçilemedi.