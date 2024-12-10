Asgari ücret ne kadar artırılacak? ekonomim.com anketi sonuçlandı!

Ekonomide gündemi belirleyen haberleriyle son döneme damgasını vuran ekonomim.com, artık Türkiye'nin nabzını yokluyor! 20 bin kişinin katıldığı ve 4 gün süren anketimizde, okurlarımıza "Asgari ücret ne kadar artırılacak?" sorusunu yönelttik.

Yüzde 20-25 arası arası artış seçenler çoğunlukta

Ankete katılanların yüzde 31'i (6 bin 141 kişi), asgari ücrete yüzde 20-25 arası zam yapılacağını belirtirken, yüzde 26'sı (5 bin 297 kişi) yüzde 35-40 arası beklediğini aktardı. Ankette asgari ücrete yüzde 25-30 arası zam bekleyenlerin oranı yine yüzde 26 (5 bin 189 kişi) olarak tespit edilirken, yüzde 30-35 arası artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 17 (3 bin 373 kişi) oldu.

Anket grafiği ise şöyle oluştu:

AK Parti kulislerinde hangi rakam konuşuluyor?

Bugün başlayacak olan asgari ücret artışıyla ilgili komisyon toplantıları öncesi Ekonomi Gazetesi TBMM muhabiri Besti Karalar, AK Parti kulislerinden milletvekilleri ve yöneticilerin beklentilerini 'Ankara Günlüğü'nde kaleme almıştı.

Karalar kulis haberinde şu bilgileri vermişti:

Asgari ücret konusunda, AK Parti’de iki farklı görüş hakim. Beklentiler farklı olsa da, tahminler aynı. AK Parti yöneticileri daha çok ekonomi yönetiminin diliyle konuşuyor: “Asgari ücret artışı dengeli yapılmalı. Geçmişte verilen yüksek oran yüzünden denge bozuldu ve şimdi toparlanmıyor. Bir kere düğme yanlış iliklenince düzeltmek zor oluyor. Beklentiyi yüksek tutacak açıklamalar, oran belirlenmesinde sıkıntı yaratır” değerlendirmeleri yapılıyor. AK Parti yöneticileri 2025 yılı asgari ücretin 22 bin ve üstü olması yönünde görüş bildirirken, bu oranın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da isteği ile 24 bin ve üstüne çıkarılacağı tahminleri yapılıyor.

Enflasyon oranında artış beklentisi yüksek

AK Partili milletvekilleri hem asgari ücret, hem de en düşük emekli maaşı konusunda beklentilerini yüksek tutuyor. Vekiller saha izlenimleri doğrultusunda seçmenin beklentisi ile görüşlerini dile getiriyorlar. Milletvekilleri, “Emekli maaşları bize yerel seçimlerde oy kaybettirdi. Sahada vatandaş bizi dövüyor. Bu ekonomi şartlarda geçinemediklerini şikayet ediyorlar. Haklılar. Asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artmasını bekliyoruz. Bu oranın da yüzde 44’e denk gelmesini bekliyoruz. Yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 432 TL olur. Bu oranın daha yukarı çıkması sürpriz olur” değerlendirmeleri yapılıyor.

AK Parti de beklentiler farklı olsa da tahminler aynı oranda birleşiyor: “Asgari ücret 23 binin altında olmaz, 25 binin ise üstüne çıkması sürpriz olur” yorumları yapılıyor.