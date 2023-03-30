Asgari ücrete zam yapılacak mı? Temmuz'da ara zam ne kadar?

Asgari ücrete zam tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Erdoğan, asgari ücrete Temmuz'da artış yapılacağını söyledi.

Asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret konusu en çok merak edilen konular arazında gündemdeki yerini koruyor.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

AK Parti'de bugün Grup Toplantısı yapıldı.



Toplantıdan önce gazeteciler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı" sorusunu yöneltti.

Bakan Bilgin, 'Temmuzda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenlemeye gerek yok' ifadesini kullandı ancak açık kapı bırakarak Temmuz ayı geldiğinde o günkü şartlarda durumun yeniden değerlendirileceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Temmuz'da zam var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısı sona erdikten sonra gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Erdoğan bu yılın sonuna kadar asgari ücrete bir zam yapılıp yapılmayacağı konusunda 'Temmuz'da asgari ücrete zam var' dedi.