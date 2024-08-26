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Aşiret düğününde takı ve para rekoru! 2 kilo altın, 21 milyon TL

Van'da yapılan bir aşiret düğününde, geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin TL değerinde takı takıldı.

Haber Merkezi
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Aşiret düğününde takı ve para rekoru! 2 kilo altın, 21 milyon TL
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Türkiye'de sık sık gündeme gelen aşiret düğünleri ve takılan takı miktarı Van'da rekor kırdı. Van’da gerçekleştirilen bir aşiret düğününde, geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin TL takı takıldı.

Düğüne 5 bin kişi katıldı

Umut ve Tülay çiftinin düğün töreni önceki aşiret düğünlerini geride bırakarak yeni takı rekonu kırarken 5 bin kişinin katıldığı bir şölene sahne oldu.

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