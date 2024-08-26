Suriçi Tescilli Ada Etabı gün sayıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Suriçi Çarşısı’nın devamı niteliğinde olan ve Hasankeyf’ten sonra Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşınma işinde de sona gelindi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şehrin turizmine ve sosyal hayatına önemli katkı sunmaya hazırlanan Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi Tescilli Ada Etabı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, incelemesinde projeyi yürüten mühendis ve yetkililerden bilgi aldı.

“Suriçi Çarşısı Tescilli Ada Etabı’nda da sona geldik”

Hizmete başlamak için gün sayan etapta son rötuşların yapıldığını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, etaptaki tüm işlemlerin birkaç ay içerisinde tamamlanacağının müjdesini verdi. Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşınma işi olan proje kapsamında halihazırda bulunan 3 adet tarihi yapının yanına 6 adet tarihi binanın ve eserin başarıyla taşındığını kaydeden Başkan Kavuş, “Meram Belediyesinin dev dönüşüm projesi Şükran’da ilk finali geçtiğimiz günlerde ‘Suriçi Çarşısı’ ile yaparak ilçemizin ve şehrimizin yüzünü güldüren projenin tanıtımını yapmıştık. Burada yaşam tüm renkleriyle ve hızıyla başlayacak. 20 bin m2 alanda 126 dükkan, 64 ofisten oluşan Suriçi Çarşısı’nın hizmete başladığı gün Şükran’da açılışlar dönemine girdiğimizi ifade etmiştim. Suriçi Çarşısı’nın devamı niteliğinde olan Tescilli Ada Etabıyla ikinci finali de çok kısa bir zaman içinde, yapacağız inşallah” diye konuştu.

“Ecdat mirası yapılar yine ilçemizin ve şehrimizin hizmetinde olacak”

Tescilli Ada Etabı’nın Hasankeyf’ten sonra Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşıma işi olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Şükran’ın farklı bölgelerinde bulunan, yerinde olmayan ancak röleveleri bulunan projeleri, anıtlar

kurulumuz ve müzeler müdürlüğümüzün izniyle bu adaya taşıdık. Zabıta Karakolu olarak kullanılan iki tarihi bina ve Hakimevi’nden sonra diğer alanlardan aslına uygun olarak taşınan 6 eserle birlikte toplamda 9 eser tek bir adada yeniden hayat buldu. Tarih burada adeta küllerinden yeniden doğdu. Bu 9 tarihi tescilli binanın ilk gün nasıl kullanılıyorsa yine aynı şekilde aslına uygun olarak kullanılacak. Bu ecdat mirası yapılar, yüzyıllar sonra yeniden ilçemizin, şehrimizin hizmetinde olacak. Böylelikle tarihi yapılar, sosyal hayat, kültür ve turizm açısından Konya’nın yeni cazibe merkezi olacak.”

“Şükran’ı, şehrin sosyal hayatı 7/24 kesintisiz sürecek şekilde projelendirdik”

Suriçi olarak adlandırılan tüm şükran kentsel dönüşüm alanına yeniden hayat verecek projenin bölgeye büyük canlılık katacağını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, bu alanın Bedesten ve çevresindeki bölgeden farklı olarak akşamları da hayatın tüm canlılığıyla devam edecek şekilde planlandığını ifade ederek, “Burada yaşamın 7/24 devam etmesini istiyoruz. Planlamamızı da bu şekilde gerçekleştirdik. Yeme-içme alanları, kafe ve restoranlarla bu alan renkli bir yaşama kapı aralayacak. Bakanlığımız ile birlikte devam ettirdiğimiz etapta da çalışmalarımızı yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük bir titizlikle yürütülen projemizde art arda açılışlar gerçekleştireceğiz ve Türkiye’ye örnek bu dönüşüm projesi tamamen bittiğinde Konya’ya yepyeni bir sosyal alan, turizme yeni bir lokasyon, tarihe yeni bir ruh, kültür hayatına yeni bir soluk ve ticarete yeni bir hareket ve bereket kazanacak.”