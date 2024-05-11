Atıl havalimanları 8.4 milyar TL yuttu: Taşımacılık yok, personel alımı var

Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı olan ve iktidar tarafından hizmete açılan Çanakkale Gökçeada, Kocaeli Cengiz Topel, Balıkesir Merkez ve Uşak havalimanlarında yıllardır yolcu taşımacılığı yapılmazken her yıl personel artışı gerçekleşiyor. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Uçak uçmayan, yolcusu olmayan havaalanlarına personel alan iktidar bu havaalanlarını yıllardır atıl bıraktı. Personel gideri ise 8.4 milyar liraya ulaştı” dedi.

Personel sayısı artıyor

Sarıgül şu bilgileri paylaştı: “Son 5 yıldır yolcu taşımacılığı olmayan Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı’nda 88 olan personel sayısı 2023 yılı sonu itibari ile 101, 80 olan Uşak havaalanında 103, 38 olan Çanakkale Gökçeada da 46 ve Balıkesir Merkez havaalanında 45’den 66’ya çıktı. 2022’de Devlet Hava Meydanları İşletmesinin personel giderleri ilave ek bütçe eklenerek 4 milyar 457 milyon lira iken 2023 yılında 8 milyar 486 milyon liraya çıktı. Personel artışına rağmen vatandaşların 2022’de Cimer’e yaptığı şikayet sayısı 1280 iken 2023 yılında 2486’ya çıktı.Özellikle her yıl garanti yolcu sayısında yüzde 96 yanılma gerçekleşen Zafer Havaalanında bu yılın ilk 4 ayı için 440 bin yolcu garantisi verilirken gerçekleşen yolcu sayısının 9 bin de kaldı. Yanılma oranı yüzde 97 ve sadece 4 ay için işletmeci firmaya ödenecek tutar da 2 milyon 240 bin Euro olacak.”