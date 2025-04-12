AVM'de tepki çeken olay| Erdal Beşikçioğlu duyurdu: İşletme mühürlendi

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanına 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde girmek istedi. Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.

Belediye mühürledi

Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, Mert'in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve şikayet üzerine Etimesgut Belediyesi AVM'de denetleme yaptı. Söz konusu oyun alanının da içinde olduğu bazı iş yerleri mühürlendi.

Denetim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu şunları kaydetti:

İlçemiz genelinde bulunan Gimsa market şubelerinde gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında, bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, mevzuata aykırı şekilde işletildiği belirlenen oyun alanları zabıta ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir. Söz konusu işlemler, yalnızca yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen bildirimlerin ve şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirilmiştir.

Özellikle geçtiğimiz günlerde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığına dair kamuoyuna yansıyan üzücü olay üzerine yapılan incelemeler de bu sürece dâhil edilmiştir.

Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir.

Bu çerçevede ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa veya dışlayıcı uygulamalara da kesinlikle izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.