AVM’lerde efsane cuma yoğunluğu: Kuyruk metrobüs üst geçidine ulaştı

Dünya genelinde her yıl kasım ayında düzenlenen efsane cuma indirimlerinden yararlanmak isteyenler, İstanbul’daki alışveriş merkezleri önünde yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren sıraya girenler, indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Vatandaşlar, Esenyurt’ta bir AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu.



Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, “İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum” dedi.

Sibel Metin isimli bir kadın ise, “İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız” diye konuştu.

“Her türlü savaşa hazırım”

3 senedir kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, “Heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” şeklinde konuştu.