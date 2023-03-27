AVM'ye VIP tuvalet 25 TL oldu!

İstanbul'da bir alışveriş merkezine açılan 'VIP tuvalet' giriş ücretiyle en çok konuşalanlar arasına girdi.

Florya'daki bir alışveriş merkezinde açılan özel tuvalet merak konusu oldu. Ücretli tuvaletler İstanbul'un birçok bölgelerinde bulunuyor.

İBB'nin de işlettiği tuvaletlerden giriş ücreti alınıyor ancak AVM'ye açılan bu tuvalete ücret ödenmesi örneğine rastlanmayan bir uygulama olarak hafızalarda yerini alacak.

Tuvaletin ücreti 25 TL'ye çıktı

Hollandalı bir şirketin işlettiği tuvalet 2015 yılında açıldığında fiyatı 1,5 TL idi. Tuvaletin giriş ücreti 25 liraya çakırıldı.

Alışveriş merkezi çalışanları da VIP tuvaleti aylık 400 lira abonelik ücreti ödeyerek kullanabiliyor.

Tuvalette özel makyaj aynası kadınlara yönelik ürünlerin satıldığı bir bölüm bulunuyor.

Tuvaletin işletmecisi Sacettin Gür ise "Evdekinden daha temiz tuvalet" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Burayı sadece bir tuvalet olarak düşünmeyin. Temizlik ve hijyen isteyen müşteriler bizi tercih ediyor. Bizim güzel yüzümüz için bazı insanlar devamlı geliyor, bu atmosfer ve ambiyansı sürdürebilmek için çok uğraşıyoruz. İşimizi doğru yapıyoruz, bu bakımdan mutluyuz." diye konuştu.