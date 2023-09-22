Avukatlık ücretleri ne kadar arttı? Yeni tarife ücretleri
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yürürlüğe girdi. Yeni tarife ne kadar? Tarifede avkutlık ücretleri ne kadar arttı? Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.
Avukatlık ücretlerine yapılan artış Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.
Avukatlık danışma ücretleri, büroda ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için 1300 TL olarak belirlendi.
Çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti 4 bin 800 TL oldu.
Ortalama yüzde 90,4 artış
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yeni tarife hakkında yapılan açıklamada, “Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır” denildi.