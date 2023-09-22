Avukatlık ücretleri ne kadar arttı? Yeni tarife ücretleri

Avukatlık ücretlerine yapılan artış Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.

Avukatlık danışma ücretleri, büroda ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için 1300 TL olarak belirlendi.

Çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti 4 bin 800 TL oldu.

Ortalama yüzde 90,4 artış

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yeni tarife hakkında yapılan açıklamada, “Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır” denildi.