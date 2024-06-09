Aydın'da feci kaza: Devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayati tehlikesi bulunan 84 yaşındaki Fatma Gümüş'ü Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götüren ambulans, İzmir Bulvarı Kadın Doğum Hastanesi Kavşağında bir otomobille çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, sağlık ekibi 84 yaşındaki Fatma Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Meydana gelen kazada 4 kişi de yaralandı

Kazada ambulanstaki hasta ve sağlık personelleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrilen ambulansın içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol kazaya karışan araçların çekici marifeti ile kaldırılması ile yeniden açıldı.