Dervişoğlu'ndan, Erdoğan'ın Akşener'le görüşmesine tepki: "Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski Genel Başkan Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesini sosyal medya üzerinden öğrendiğini söyledi.

Habertürk TV'de konuşan Dervişoğlu, "Beni ilgilendiren tarafı İYİ Parti'nin genel başkanı ben iken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi" dedi.

Görüşmeden çıktıktan sonra Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini belirten Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediğini aktardı.

Görüşmeyi olumlu bulmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Bazı insanlar boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkışırlarsa şayet işte o zaman benden ummadıkları bir tepkiyi görebilirler. Ben bu partinin genel başkanıyım, partinin dününe bugününe yarınlarına sekte vuracak adımlara izin vermem. Ben kimsenin memuru değilim" diye konuştu.