Ayhan Bora Kaplan davasında iki tahliye kararı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 3’üncü duruşmanın 5’inci celsesi Sincan Cezaevi’nde görüldü.

Mahkeme Başkanı'nın ara kararı açıklamasından önce söz alan Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu, tutuklanan komiser Ufuk Gùltekin'in gizli tanık ''M7'' kod adlı Serdar Sertçelik'in beyanlarını emniyette aldıklarını, PDF olarak savcıya gönderdiklerini itiraf ettiğini belirterek, "Bu da bizim beyanlarımizı doğruluyor" dedi.

Mahkeme, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin infaz edilmesine ve Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamına karar verdi.

Ankara 32. Ağrı Ceza Mahkemesi, müştekiler Vesile Tatar ve Aslıhan Tatar’ın bir sonraki celsede hazır edilmesine, Muhammed Sağ'ın dinlenilmesinden de vazgeçilmesine karar verdi.

Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.