Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti eksenli iddialara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçmasıyla ilgili soruşturmada, görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınan 3 polis müdüründen biri olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı. Murat Çelik, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin ile bugün alınan 1'i komiser üç kişinin ise gözaltı süreci devam ediyor.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bazı üst düzey isimler görevden alınmıştı.