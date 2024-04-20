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AYM üyeliğine Ömer Çınar seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar seçildi.

Haber Merkezi
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AYM üyeliğine Ömer Çınar seçildi
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Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ın AYM üyeliğine seçildiği belirtildi.