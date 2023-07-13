AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili 2 maddede iptal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istenen maddelerini inceledi. Yüksek Mahkeme, Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan birçok hükmün Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle iptaline karar verdi.

AYM’nin bugünkü toplantısında Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddesinde iptaline karar verdiği hükümler şöyle:

“Kanun'un 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ‘...Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda...’ ibaresi.

Kanun'un 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ç) bendi (Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların).

Kanun'un 5. maddesinin (6) numaralı fıkrası (Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu, aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir).

Kanun'un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi (Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan).

Kanun'un 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘...ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar...’ ibaresi;

Kanun'un 6. maddesinin (8) numaralı fıkrası (Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir).” (ANKA)