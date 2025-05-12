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İstanbul’da metrobüs kazası: Ebru Heper son yolculuğa uğurlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen feci metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
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İstanbul’da metrobüs kazası: Ebru Heper son yolculuğa uğurlandı
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İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Yakınlarından son veda

İstanbul'daki işlemlerinin ardından 37 yaşındaki Heper'in cenazesi Sivas'ta Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Bir sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen Heper'in eşi Sabri Heper, törende gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Heper'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Heper'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

 Ne olmuştu?

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

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