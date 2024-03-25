B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletilecek

2024 yılının ilk aylarında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu.

Söz konusu gelişme ile birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunulmuş ve ulaşımda çeşitliliğin artması amaçlanmıştı.

Halktv'de yer alan iddialara göre, düzenlemede kapsamı genişletmeye hazırlanan yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'lik taşıtları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde gidermelerinin ardından ek maddeleri kabul etmeye hazırlanıyor.

B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartının yeterli görüldüğü yeni düzenlemenin ardından, A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği iddia edilmekte.