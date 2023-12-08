Bahçeli: Sahtekar bankacı, açgözlü ve faiz düşkünü şahısları ağına düşürmüş

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünya ve Türkiye gündemini Türkgün'e değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin milli irade tarafından kabul gördüğünün altını çizen Devlet Bahçeli, muhalefetin sistemle ilgili eleştirileri için, “Kuvvetler ayrılığı kalmadı diyorlar. Suçu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne atıyorlar. Cehaletin bu kadarı ancak diplomayla olur” diye konuştu.

Yeni Anayasa Çalışmalarıyla ilgili, “Milliyetçi Hareket Partisi, yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle katkı vermeye kuşkusuz hazırdır” diyen Bahçeli, “Darbe anayasası Türkiye’ye layık değildir” açıklaması yaptı.

50+1 sistemin kilididir

50+1 tartışamalarına iliçkin de açıklamalarda bulunan MHP Lideri, "Herhangi bir değişiklik yok. Yüzde 50+1 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kilididir. Seçilen cumhurbaşkanının meşruiyet temelidir. Yüzde 50+1 milli iradenin güçlü ifadesi ve tecellisidir. Böyle tartışmalardan ülkemizi uzak tutmak lazımdır" yorumunu yaptı.

Utanç verici bir tablo

Son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden fenomenler ve Fatih Terim Fonu dolandırıcılığı hakkında açıklamalar yapan Bahçeli sert sözler söyledi. Bahçeli, bankacı Seçil Erzan'a para kaptıranlar için, 'açgözlü, faiz düşkünü şahıslar' diyerek, fenomenleri ise Sülün Osman'a benzetti. Olaylara adı karışanlardan acımadan hesap sorulması gerektiğine dikkat çeken Devlet Bahçeli şöyle konuştu:

"Saçına dolardan bukleler yapan, kaynağı meçhul, nereden kazanıldığı muamma olan servet düzeyindeki paralarla gösterişe dalan bir kişinin foyası ortaya çıktıktan sonra endişe verici olaylar çorap söküğü gibi kamuoyunun gündemine döküldü.

Fenomen olarak isimlendirilen bazı sonradan görmelerin taşınır-taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

Bir de ponzi dolandırıcılığı ortaya çıktı. Utanç verici bir tablo!

Sahtekâr bir bankacı fon adı altında, açgözlü ve faiz düşkünü şahısları ağına düşürmüş. Hukuksuzluk diz boyu. Sülün Osman’a rahmet okutacak dolandırıcılar at koşturuyor. Hukuki süreç nereye giderse gitsin, kime kadar dayanıyorsa dayansın, yeter ki sorumlular hesap versin.

Bu açgözlülüğün ıslahı şarttır. Milli ve manevi terbiyemize aykırı ahlak ve hukuk dışı iş ve işlemlerin, aynısıyla faillerinin kökü kazınmalıdır.

Hukuka uymak yerine hukuku kendisine uydurmak isteyenlere müsaade edilemez. Milletimizi sarsan ve inciten bu azgın kaymak tabakanın daha çok kazanma iştahı ahlaki hüsrandır.

Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Yasa dışı fon oyunlarıyla huzurumuzu gölgelemeye, servet edinmeye, onun bunun sırtından geçinmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Süreci izliyoruz. Vurgunculardan ve buna çanak tutan soygunculardan hesap sorulmasını ümit ediyoruz."

Özgür Özel abuk subuk konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kayyum atamalarına yönelik eleştirileri de sorulan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"O her şeyi eleştiriyor. Abuk sabuk konuşuyor. PKK ağzına özenmeyi bırakmalı. Yoksa millet onu sınıfta bırakacak.

HEDEP’li belediyelerden bölücü terör örgütüne aktarılan vergilerimizi, tüyü bitmemiş yetimlerimizin haklarını Özgür Bey nasıl izah edecek?

Şayet PKK ve HEDEP’in sözcüsü olduysa itiraf etsin bilelim, ona göre davranalım. İnsanlık tarihi, ülkelerin içeriden de teslim alınacağını yazar. Mücadele cephede sürerken cephe gerisini vurup kaleyi çökertmek tarih boyunca sık sık görülmüştür.

CHP’nin başını çektiği muhalefet iç cephemizi düşürmeyi amaçlıyor. Elbette buna fırsat vermeyeceğiz, hevesleri kursaklarında kalacak."