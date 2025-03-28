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Bahçelievler’de 5 araç alev alev yandı! (Video)

Bahçelievler’de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki diğer 4 araca da sıçradı.

Haber Merkezi
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Bahçelievler’de 5 araç alev alev yandı! (Video)
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Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan metrelerce yükselen alevler nedeniyle bitişik binadaki camların kırıldığı ve üst katlarda bulunan bir dairenin pencerelerinin eridiği görüldü. Yangının binaya sıçramaması muhtemel bir felaketin önüne geçti.

Alev topuna dönen araçların yandığı o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, alev topuna dönen araçlar, yangın esnasında yaşanan patlama ve çevredekilerin panik olduğu anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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