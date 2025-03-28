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Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor

Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor.Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşayacak.

Haber Merkezi
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Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
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18 milyondan fazla öğrenci için bugün ikinci ara tatil başlayacak.

Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.

2024-2025 Eğitim- Öğretim yılının ikinci ara tatili başlıyor

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün dinlenecek, ikinci dönemin yorgunluğunu atacak.

Tatil boyunca öğretmenlerin seminerleri çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve öğretmenler 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

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