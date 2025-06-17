Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 20 Haziran’da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Simonyan, bu ziyareti "tarihi" olarak nitelendirerek, "Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir lider bu düzeyde Türkiye’yi ziyaret edecek" dedi.

Simonyan, "Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir devlet başkanı bu düzeyde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor" ifadelerini kullanarak görüşmenin önemine dikkat çekti. Ziyaretin Erdoğan ile bire bir bir görüşme formatında gerçekleşeceği de teyit edildi.

"Savaş çıkmasın diye bu adım atılıyor"

Simonyan, ziyaretin barışçıl amaç taşıdığını vurgulayarak, "Ermenistan’da yeniden bir savaş çıkmaması için hükümet somut adımlar atıyor. Tarihi ziyaret de bu adımların bir parçasıdır" dedi. Ziyaret kapsamında tüm bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.