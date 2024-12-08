Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırıldı
Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı ve bu ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu."
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