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Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırıldı

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ele alındı ve bu ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu."

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