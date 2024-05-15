Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü
Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken görüşmesinde Gazze’deki son gelişmeler ile Ukrayna’daki durumun ele alındığı bildirildi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve Ukrayna’daki durum ele alındı. Bakan Fidan, Gazze’de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.