Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve Ukrayna’daki durum ele alındı. Bakan Fidan, Gazze’de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.