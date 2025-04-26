Bakan Fidan, iki ay aradan sonra yeniden Katar’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 27 Nisan 2025 tarihinde Katar’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan son olarak, 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar’ı ziyaret etmişti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed 11 Mart 2025 tarihinde Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu Antalya Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İkili ilişkiler güçleniyor

Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında tesis edilen stratejik ortaklık; üst düzey ziyaretler, düzenli temaslar ve imzalanan çok sayıda anlaşmayla her geçen gün daha güçleniyor.

Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini teşkil eden Yüksek Stratejik Komite, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri Şeyh Temim’in eş başkanlıklarında ve iki ülkenin dönüşümlü ev sahipliğinde 2015 yılından bu yana her yıl düzenleniyor.

Yüksek Stratejik Komite’nin son toplantısı 14 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, müteakip toplantının 2025 yılında Doha’da düzenlenmesi öngörülmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı neticesinde, ikili iş birliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalanmıştı.

Türkiye ile Katar arasında ikili ticaret hacmi 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmişti.

Bölgesel konular ele alınacak

Türkiye ile Katar, Filistin ve Suriye konuları dahil olmak üzere, bölgesel barış ve istikrarı ilgilendiren meselelerde benzer yaklaşımları paylaşmakta ve bu doğrultuda istişarelerini sürdürüyor.

İki ülke, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulmasına yönelik olarak hem ikili düzeyde hem de İİT-AL Gazze Temas Grubu dahil olmak çok taraflı platformlarda yakın iş birliği ve diyalog içinde bulunuyor.