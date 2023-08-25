Bakan Fidan, Zelenskiy ile görüştü
Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Kiev'de bir araya geldi.
İHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarının ardından Ukrayna’ya geçti. Bakan Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı.
Fidan, Kiev temaslarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili konular ele alındı.
Fidan'ın ziyaretinde Tahıl Anlaşması'nı tekrar yürürlüğe sokmanın yollarını Ukraynalı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.