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Bakan Göktaş duyurdu: Batman'da ipte asılı bulunan 8 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da ipte asılı bulunan 8 yaşındaki çocuğun bakanlık gözetimine alındığını ve sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini açıkladı. Cinsel istismar iddiasıyla ilgili daha önce verilen takipsizlik kararının, bakanlık itirazı üzerine kaldırıldığını ve soruşturmanın yeniden başlatıldığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Göktaş duyurdu: Batman'da ipte asılı bulunan 8 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan 8 yaşındaki çocukla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Batman'ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız, Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir." dedi.

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