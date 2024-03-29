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Bakan Güler, ABD'li heyetle bir araya geldi

Bakan Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyeti ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Güler, ABD'li heyetle bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in de yer aldığı kaydedildi.

 

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