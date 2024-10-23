Bakan Güler açıkladı: TUSAŞ saldırısını düzenleyen örgüt belli oldu!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız! Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin" dedi.

TUSAŞ saldırısı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise terör saldırısında 4 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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