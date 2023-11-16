Bakan Güler'den kaçak göçmen görüntüleri hakkında açıklama

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonun bugünkü toplantısında Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Güler'in sunumundan satır başları:

- (Kaçak göçmenler) Sosyal medya platformlarında servis edilen görüntüler asla gerçek olmayıp başka ülke sınırlarından çekilen görüntüler ihtiva edilip ak gezen olarak servis edilmekte ve maalesef çeşitli maksatlarla kullanılmaktadır.

- Irak'ın ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- (Yunanistan ile yapılan toplantı) Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak Ege’de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır.

- Azerbaycan ve Ermenistan arasında, kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yeni bir fırsat kapısı daha açılmıştır. Ermenistan’ın bunun bilincinde olarak davranmasını umut ediyoruz.

- Bugün Libya’da siyasi çözüm, birleşme ve seçimlerden konuşulabiliyorsa bu Türkiye sayesindedir.

- 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir. (AA-İHA)