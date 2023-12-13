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Bakan Koca: Hasan Bitmez'in sağlık durumu daha ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Koca: Hasan Bitmez'in sağlık durumu daha ciddi
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Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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