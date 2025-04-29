Bakan Kurum: 201 bin 580 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi

ANKARA(EKONOMİ)

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, soru önergesini yanıtladı. Gürer, Bakan Kurum’a yanıtlaması istemiyle, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yapılan yardım ve inşa faaliyetlerine dair yapılan çalışmalara ilişkin sorular yöneltti.

Bakan Kurum, "Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerinin ardından depremden etkilenen 11 ilde bugüne kadar 201 bin 580 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olup; 2025 yılı sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır” dedi.

Kurum’un yanıtında, AFAD ve TOKİ iş birliğiyle yapılan çalışmaların sürdüğü, hasarın yoğun yaşandığı illerde (Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye) öncelikli olarak kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca, depremde orta ve üzeri hasarlı yapıların yeniden inşası için 7452 sayılı Kanun kapsamında hibe ve kredi destekleri sağlandığı belirtildi.