Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı

İBB’ye yönelik yürütülen "Mali suçlar soruşturması" kapsamında ikinci dalga operasyonda Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun da gözaltına alınan 52 kişinin arasındaydı.

Gözdem Ongun, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, irtikap, nitelikli dolandırıcılık” suçlarından Emniyet’te ifade verdi.

Banka hareketleri soruldu

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Gözdem Ongun’un emniyet ifadesinde, kendi tasarımlarını yapıp sattığı şirketinin banka hesabındaki hareketleri ve kendi hesap hareketleri soruldu.

Takı şirketi olduğunu söyleyen Gözdem Ongun, "Şahıs veya şirketler benim şirketimden ürün almış olabilir. Sorulan şirketler belki de şahsi müşterilerimin sahibi olduğu şirketler olabilir ancak şu an net olarak hatırlamıyorum. Ancak Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ünvanlı şirket tanıdık gelmektedir ve bu şirkete satış yaptığımı hatırlıyorum. Bununla ilgili belgeler mevcuttur" dedi.

"İhalelerle ilgili bilgim yoktur"

Sedat Kapıdağ’ın, İBB’nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları Gözdem Ongun’a da soruldu. Ongun, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığıyla hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur" diye cevapladı.

"Oturduğumuz evin ücretini eşim bana elden verdi"

Evleri Gözdem Ongun’a soruldu. Ev sahibinin, ödemeyi Gözdem Ongun'un yaptığına dair açıklamasına, "Doğrudur, halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi, bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL’ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" dedi.

Maddi sıkıntı açıklaması

Gözdem Ongun’a, tasarım firmasının yaptığı ticari faaliyetler de soruldu. Genelde hediyelik eşya satışları olarak açıkladı. Sipariş geldiğinde ilk olarak ön ödeme aldığını, ardından işin durumuna göre tüm ödemenin alındığını söyledi.

İnternetten tasarımlarını paylaştığını belirten Ongun, işlemlerin faturalı olduğunu ve avukatının belgeleri sunacağını anlattı. Gözdem Ongun’a MASAK raporunda yer alan hesap hareketleri soruldu. 17 hesap hareketinden 3’ünü Murat Ongun tutuklandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı için akrabalarından istediği borç para olarak açıkladı.

"Eşimle etkinliklere katıldım"

Gözdem Ongun’a diğer şüphelilerle ortak baz verdiği belirtilerek bunun nedeni soruldu. Gözdem Ongun, “Eşimle beraber birçok etkinlik ve organizasyona katıldık. Eğer bu şahıslar belediye çalışanları veya ilgili şahıslarsa bu nedenle aynı noktadan baz verdiğimizi değerlendiriyorum” yanıtını verdi.

"13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığı"

Ev aramasından çıkan 83 bin 700 TL, 227 Dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlin paranın kaynağı sorulan Gözdem Ongun, “13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim" cevabını verdi.

"Çocuklarım annesinden de babasından da ayrı kaldı"

Gözdem Ongun, "Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarının bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakılması beni şahsen rahatsız etmiştir. Eşim Murat Ongun dolayısıyla bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum. Nitekim bu soruşturmalar neticesinde eşinden, dostundan, çevresinden borç isteyen bir konuma geldim. Bu süreçte çocuklarımın hem annelerinden hem de babalarından ayrı kalması ile hak etmediğimiz suçlamalara maruz kalmak beni derinden sarsmaktadır" dedi.