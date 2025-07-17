Danıştay’dan kritik karar: Bilirkişiler artık kusur oranı belirleyebilecek

Danıştay, Adalet Bakanlığı'nın bilirkişilerin kusur oranı belirlemesini yasaklayan düzenlemesini iptal etti. Kararı değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Coşgun, bu yasağın bilirkişilik kurumunun temel görev alanını daralttığını belirtti. Coşgun, “Teknik bilirkişilerin asli ya da tali kusur değerlendirmesi yapmadan sağlıklı bir görüş sunması mümkün değil. Bu yasak, uzman görüşünü zayıflatıyor ve mahkemeye katkıyı kısıtlıyordu. Danıştay, yerinde bir kararla bu yanlış uygulamayı sona erdirdi” dedi.

"Danıştay’a başvurduk"

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu’na kayıtlı bir makine mühendisi olan Dr. Coşgun, düzenlemenin iptali için dava açan isim olduğunu belirtti. Coşgun, "Kusur oranı belirlediğimiz için uyarı cezası aldık. Rehber ilkenin hukuka aykırı olduğunu düşünerek Danıştay’a başvurduk. Danıştay 10. Dairesi bizi haklı buldu ve ilgili maddeyi iptal etti" şeklinde konuştu.

"Teknik değerlendirme hukuki nitelendirme değildir"

Kararda, bilirkişilerin hukuki değil teknik değerlendirme yaptığı vurgulandı. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na atıfta bulunularak "Bilirkişinin teknik bilgiyi somut olaya uygulayarak ulaştığı kusurluluk değerlendirmesi, yasalarla verilen yetki kapsamındadır. Bu nedenle söz konusu sınırlama kanunlara aykırıdır ve iptali gereklidir" denildi.

"Bilirkişiler artık görüşlerini sansürlemeden ifade edebilecek"

Dr. Ahmet Coşgun, kararın sadece bilirkişileri değil, tüm yargı sistemini ilgilendiren bir gelişme olduğunu vurgulayarak "Bilirkişiler artık görüşlerini sansürlemeden ifade edebilecek. Bu da özellikle trafik kazaları, iş kazaları ve sigorta uyuşmazlıkları gibi teknik boyutu ağır davalarda mahkemelerin daha sağlıklı karar vermesini sağlayacak" dedi.

Danıştay’ın iptal kararıyla birlikte bilirkişiler artık teknik bulgulara dayanarak kusur oranı belirleyebilecek. Mahkemeler ise bu raporları dikkate alarak karar verebilecek. Böylece dava süreçlerinde daha objektif, teknik açıdan güçlü ve adil kararların önü açılmış olacak.